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Первая арабская межпланетная миссия сегодня достигнет Марса, а завтра там будет и китайский марсоход

Вторник, 9 февраля 2021, 01:17

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" ("Надежда"), запущенный к Марсу 19 июля прошлого года, должен сегодня выйти на орбиту Красной планеты. 

Источник: Emirates Mars Mission

Детали: Выход зонда "Hope" на орбиту Марса должен состояться в 17:42 по киевскому времени. До Красной планеты первой арабской межпланетной миссии осталось преодолеть 172 283 километров. Всего за почти 7 месяцев полета аппарат преодолел 480 миллионов километров.

 
 
 

Что предшествовало: 19 июля 2020 году в 23:58 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд "Надежда". В космос аппарат доставила ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.

Напомним:

Темы: космос


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