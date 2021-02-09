Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" ("Надежда"), запущенный к Марсу 19 июля прошлого года, должен сегодня, 9 февраля, выйти на орбиту Красной планеты.

Источник: Emirates Mars Mission

UPD: Зонд "Hope" удачно вышел на орбиту Марса.

Детали: Выход зонда "Hope" на орбиту Марса должен состояться в 17:42 по киевскому времени. До Красной планеты первой арабской межпланетной миссии осталось преодолеть 172 283 километров. Всего за почти 7 месяцев полета аппарат преодолел 480 миллионов километров.

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При условии удачного выхода аппарата на орбиту, ОАЭ станут пятой страной (организацией) в мире, отправившей космические аппараты на Марс, после США, СССР, Индии и Европейского космического агентства. А также второй страной, успешно выполнившей миссию с первой попытки (после Индии).

Что предшествовало: 19 июля 2020 году в 23:58 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд "Надежда". В космос аппарат доставила ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.

Напомним: