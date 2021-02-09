Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первая арабская межпланетная миссия достигла Марса

Вторник, 9 февраля 2021, 00:17
Первая арабская межпланетная миссия достигла Марса

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" ("Надежда"), запущенный к Марсу 19 июля прошлого года, должен сегодня, 9 февраля, выйти на орбиту Красной планеты. 

Источник: Emirates Mars Mission

UPD: Зонд "Hope" удачно вышел на орбиту Марса.

Детали: Выход зонда "Hope" на орбиту Марса должен состояться в 17:42 по киевскому времени. До Красной планеты первой арабской межпланетной миссии осталось преодолеть 172 283 километров. Всего за почти 7 месяцев полета аппарат преодолел 480 миллионов километров.

Читайте также: 10 самых ожидаемых технологий и событий: чем удивят мир в 2021 году

 
 
 

При условии удачного выхода аппарата на орбиту, ОАЭ станут пятой страной (организацией) в мире, отправившей космические аппараты на Марс, после США, СССР, Индии и Европейского космического агентства. А также второй страной, успешно выполнившей миссию с первой попытки (после Индии).

Что предшествовало: 19 июля 2020 году в 23:58 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд "Надежда". В космос аппарат доставила ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: