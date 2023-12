Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск считает, что человека на Марс можно будет отправить в ближайшие шесть лет, в лучшем случае – в следующие четыре года.

Источник: Маск на церемонии премии "Аксель Шпрингер"

Детали: По его мнению, отправка человека на Марс состоится "с высокой долей вероятности". Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.

В то же время в течение следующих двух лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g