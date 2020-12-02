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Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Среда, 2 декабря 2020, 07:19

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск считает, что человека на Марс можно будет отправить в ближайшие шесть лет, в лучшем случае – в следующие четыре года.

Источник: Маск на церемонии премии "Аксель Шпрингер"

Детали: По его мнению, отправка человека на Марс состоится "с высокой долей вероятности". Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.

В то же время в течение следующих двух лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Напомним: 

  • Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.
  • Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.

Украинская правда
Темы: космосМаск


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