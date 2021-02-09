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Россия прицельно обстреливает позиции Украины из гранатометов, минометов и стрелкового оружия – ООС

Вторник, 9 февраля 2021, 06:38
Россия прицельно обстреливает позиции Украины из гранатометов, минометов и стрелкового оружия – ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки обстреливали позиции украинской армии из минометов 120-го и 82-го калибров, стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также - с автоматической станковой гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины оказывали адекватный ответ".

Детали: 9 февраля российско-оккупационные войска продолжили обстрелы украинских позиций, пока штаб ООС сообщает о выстрелах вблизи Песков.

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Темы: ООС
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