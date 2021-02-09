Соратник Навального анонсировал новую акцию – во дворах и с фонариками

Соратники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального придумали новую акцию 14 февраля – во дворах и с фонариками.

Источник: соратник Навального Леонид Волков, которого цитирует русская служба ВВС

Прямая речь: "Кто-то, может, принесет и свечи - и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов.

Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще - из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее".

Детали: По его словам, акция продлится 15 минут и выходить на площади не нужно: "Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но, на самом деле, они изменят всё", - написал Волков.

На прошлой неделе Волков заявил, что новые протестные акции откладываются до весны. Сейчас, говорил он, протесты могут привести к тому, что уличная активность спадет, а работа команды Навального будет парализована из-за задержаний и административных арестов активистов.

Не все сторонники оппозиции согласились с решением Волкова. В соцсетях его обвиняли в том, что он "сливает протест" и не продолжает бороться за освобождение Навального. Некоторые высказывали мнение, что нужно продолжать протесты.

Предыстория: