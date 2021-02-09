Соратник Навального анонсировал новую акцию – во дворах и с фонариками
Соратники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального придумали новую акцию 14 февраля – во дворах и с фонариками.
Источник: соратник Навального Леонид Волков, которого цитирует русская служба ВВС
Прямая речь: "Кто-то, может, принесет и свечи - и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов.
Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще - из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее".
Детали: По его словам, акция продлится 15 минут и выходить на площади не нужно: "Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но, на самом деле, они изменят всё", - написал Волков.
На прошлой неделе Волков заявил, что новые протестные акции откладываются до весны. Сейчас, говорил он, протесты могут привести к тому, что уличная активность спадет, а работа команды Навального будет парализована из-за задержаний и административных арестов активистов.
Не все сторонники оппозиции согласились с решением Волкова. В соцсетях его обвиняли в том, что он "сливает протест" и не продолжает бороться за освобождение Навального. Некоторые высказывали мнение, что нужно продолжать протесты.
UPD: В Кремле уже пообещали реакцию силовиков "в случае нарушения закона". Издание "Медуза" цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Прямая речь: "Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности".
Предыстория:
- 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.
- Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
- Навального спасли в немецкой клинике Charité.