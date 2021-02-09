На Донбассе двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб

На Донбассе двое гражданских пытались проехать через блокпост на неподконтрольную правительству территорию, военные отрыли огонь, в результате которого погиб один из нарушителей.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "8 февраля около 12:00 дня к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение".

Детали: В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир.

Отмечается, что работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.