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Непогода в Киеве: для вытягивания авто из сугробов задействовали БТРы

Вторник, 9 февраля 2021, 15:51

Полиция в Киеве вывела на дороги бронетранспортеры, чтобы вытаскивать автомобили, застрявшие в снегу.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор".

 

Что этому предшествовало: В ближайшие дни циклоны Tristan и Ulf принесут в большинство областей Украины снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны - снег с дождем.

Снег снова выпал по всей Украине. Во Львове в воскресенье вечером из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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