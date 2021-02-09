Киев продолжит засыпать снегом, температура упадет еще ниже
Вторник, 9 февраля 2021, 17:09
11 и 12 февраля в Киеве ожидается значительное выпадение снега.
Источник: сообщение Киевсовета
Дословно: "10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).
Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы".
Детали: Также ожидается, что 12 февраля температура опустится еще ниже: ночью до 10-12° мороза, днем до 8-10° мороза.
Киевлян просят при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту.
Предыстория:
- 5 февраля Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля а также значительные снегопады.