Киев продолжит засыпать снегом, температура упадет еще ниже

11 и 12 февраля в Киеве ожидается значительное выпадение снега.

Источник: сообщение Киевсовета

Дословно: "10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы".

Детали: Также ожидается, что 12 февраля температура опустится еще ниже: ночью до 10-12° мороза, днем ​​до 8-10° мороза.

Киевлян просят при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту.

Предыстория: