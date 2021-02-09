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Киев продолжит засыпать снегом, температура упадет еще ниже

Вторник, 9 февраля 2021, 17:09
Киев продолжит засыпать снегом, температура упадет еще ниже

11 и 12 февраля в Киеве ожидается значительное выпадение снега.

Источник: сообщение Киевсовета

Дословно: "10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы".

Детали: Также ожидается, что 12 февраля температура опустится еще ниже: ночью до 10-12° мороза, днем ​​до 8-10° мороза.

Киевлян просят при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту.

Предыстория:

  • 5 февраля Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля а также значительные снегопады.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпогода
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