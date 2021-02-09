Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд обязал водителя "Схем" выплатить Портнову почти 60 тысяч гривен

Вторник, 9 февраля 2021, 17:30
Суд обязал водителя Схем выплатить Портнову почти 60 тысяч гривен

Печерский райсуд Киева обязал водителя программы расследований "Схемы" Сергея Ищенко возместить 57 тысяч гривен экс-заместителю главы администрации президента Виктора Януковича - Андрею Портнову.

Источник: "Радио Свобода" из зала суда, адвокат Ищенко Оксана Максименюк, "Схемы: коррупция в деталях" в Telegram

Детали: Суд отказал в удовлетворении иска Ищенко о защите права на приватность и не обязал Портнова удалить из публичного пространства персональные данные Ищенко.

Вместо этого суд постановил возместить Портнову его расходы на адвокатов - 57 тысяч гривен.

Сообщается, что защита "Схем" готовит апелляцию.

Ранее аналогичное решение было принято и в производстве насчет обнародования Портновым персональных данных другого водителя "Схем" - Бориса Мазура.

Прямая речь Максименюк: "Этим решением государство в лице суда второй раз признало законным распространение персональных данных, учитывая решение по делу другого водителя программы, Бориса Мазура, который также пострадал от подобных действий экс-чиновника. И не обеспечило соблюдение прав Сергея на невмешательство в частную жизнь .

Фактически, судом проигнорировано Конституцию Украины и закон "О защите персональных данных". Закон говорит, что такое распространение незаконно".

Предыстория:

  • 1 ноября 2019 года бывший депутат и бывший чиновник администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов выложил в своем Телеграмм-канале персональные данные водителей съемочной группы "Схем", которые помогали журналисту Михаилу Ткачу в подготовке расследование влияния и возможных связей Портнова с действующей властью. Среди опубликованного - паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства.
  • Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией их личной и персональной информации, а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
  • Полиция начала расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов.
  • Адвокаты подали гражданские иски с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный ущерб.
  • 31 августа 2020 года судья Печерского райсуда Киева Светлана Волкова отказала водителю "Схем" Борису Мазуру в защите права на приватность и не обязала Андрея Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные. Вместо этого она обязала Мазура возместить Портнову 52 500 грн за адвокатов. Ранее судья Волкова принимала решение о "непрерывном проживании Портнова" в Украине в течение 5 лет, "поверив" аргумента о командировке, хотя он после бегства Януковича жил в Австрии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Портнов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Портнов
Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ
Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"
Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: