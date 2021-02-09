Суд обязал водителя "Схем" выплатить Портнову почти 60 тысяч гривен
Печерский райсуд Киева обязал водителя программы расследований "Схемы" Сергея Ищенко возместить 57 тысяч гривен экс-заместителю главы администрации президента Виктора Януковича - Андрею Портнову.
Источник: "Радио Свобода" из зала суда, адвокат Ищенко Оксана Максименюк, "Схемы: коррупция в деталях" в Telegram
Детали: Суд отказал в удовлетворении иска Ищенко о защите права на приватность и не обязал Портнова удалить из публичного пространства персональные данные Ищенко.
Вместо этого суд постановил возместить Портнову его расходы на адвокатов - 57 тысяч гривен.
Сообщается, что защита "Схем" готовит апелляцию.
Ранее аналогичное решение было принято и в производстве насчет обнародования Портновым персональных данных другого водителя "Схем" - Бориса Мазура.
Прямая речь Максименюк: "Этим решением государство в лице суда второй раз признало законным распространение персональных данных, учитывая решение по делу другого водителя программы, Бориса Мазура, который также пострадал от подобных действий экс-чиновника. И не обеспечило соблюдение прав Сергея на невмешательство в частную жизнь .
Фактически, судом проигнорировано Конституцию Украины и закон "О защите персональных данных". Закон говорит, что такое распространение незаконно".
Предыстория:
- 1 ноября 2019 года бывший депутат и бывший чиновник администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов выложил в своем Телеграмм-канале персональные данные водителей съемочной группы "Схем", которые помогали журналисту Михаилу Ткачу в подготовке расследование влияния и возможных связей Портнова с действующей властью. Среди опубликованного - паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства.
- Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией их личной и персональной информации, а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
- Адвокаты подали гражданские иски с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный ущерб.
- 31 августа 2020 года судья Печерского райсуда Киева Светлана Волкова отказала водителю "Схем" Борису Мазуру в защите права на приватность и не обязала Андрея Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные. Вместо этого она обязала Мазура возместить Портнову 52 500 грн за адвокатов. Ранее судья Волкова принимала решение о "непрерывном проживании Портнова" в Украине в течение 5 лет, "поверив" аргумента о командировке, хотя он после бегства Януковича жил в Австрии.