Суд обязал водителя "Схем" выплатить Портнову почти 60 тысяч гривен

Печерский райсуд Киева обязал водителя программы расследований "Схемы" Сергея Ищенко возместить 57 тысяч гривен экс-заместителю главы администрации президента Виктора Януковича - Андрею Портнову.

Источник: "Радио Свобода" из зала суда, адвокат Ищенко Оксана Максименюк, "Схемы: коррупция в деталях" в Telegram

Детали: Суд отказал в удовлетворении иска Ищенко о защите права на приватность и не обязал Портнова удалить из публичного пространства персональные данные Ищенко.

Вместо этого суд постановил возместить Портнову его расходы на адвокатов - 57 тысяч гривен.

Сообщается, что защита "Схем" готовит апелляцию.

Ранее аналогичное решение было принято и в производстве насчет обнародования Портновым персональных данных другого водителя "Схем" - Бориса Мазура.

Прямая речь Максименюк: "Этим решением государство в лице суда второй раз признало законным распространение персональных данных, учитывая решение по делу другого водителя программы, Бориса Мазура, который также пострадал от подобных действий экс-чиновника. И не обеспечило соблюдение прав Сергея на невмешательство в частную жизнь .

Фактически, судом проигнорировано Конституцию Украины и закон "О защите персональных данных". Закон говорит, что такое распространение незаконно".

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