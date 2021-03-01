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COVID в Киеве: за сутки новых больных в 10 раз больше, чем выздоровлений

Понедельник, 1 марта 2021, 10:09
COVID в Киеве: за сутки новых больных в 10 раз больше, чем выздоровлений
Фото КГГА

За сутки 28 февраля в столице лабораторно подтвердили 156 новых случаев заболевания коронавирусом, преодолели болезнь только 16 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 156 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Плюс 5 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.

 

54 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28) районах.

По состоянию на 1 марта в столице уже 138 020 подтвержденных случаев коронавируса. COVID унес жизни 2662 киевлян. Преодолели болезнь 93850 жителей столицы.

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Предыстория: 

  • За сутки 28 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 285 людям, госпитализированы 1 779 больных, не смогли спасти 68 пациентов, выздоровела 1 701 человек.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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