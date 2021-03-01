COVID в Киеве: за сутки новых больных в 10 раз больше, чем выздоровлений
За сутки 28 февраля в столице лабораторно подтвердили 156 новых случаев заболевания коронавирусом, преодолели болезнь только 16 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Плюс 156 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Плюс 5 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных 79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.
54 человека госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28) районах.
По состоянию на 1 марта в столице уже 138 020 подтвержденных случаев коронавируса. COVID унес жизни 2662 киевлян. Преодолели болезнь 93850 жителей столицы.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Предыстория:
- За сутки 28 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 285 людям, госпитализированы 1 779 больных, не смогли спасти 68 пациентов, выздоровела 1 701 человек.