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Умер первый глава МИД Украины Зленко - дипломат

Понедельник, 1 марта 2021, 11:06
Умер первый глава МИД Украины Зленко - дипломат

На 83 году жизни скончался первый глава Министерства иностранных дел Украины времен независимости Анатолий Зленко.

Источник: экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев в Twitter

Прямая речь: "С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!".

Детали: Анатолий Зленко возглавлял МИД Украины в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год, был также представителем Украины при ООН.

Украинская правда

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Темы: МИД
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