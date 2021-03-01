Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще одна область "покраснеет" из-за коронавируса

Понедельник, 1 марта 2021, 11:57
Еще одна область покраснеет из-за коронавируса

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Усиленный режим начинает действовать с полуночи 3 марта и предусматривает, что на территории региона будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Это уже третья "красная" область в Украине.

В красных зонах действуют такие запреты:

 

В других зонах действуют такие ограничения:

 
 
 

По словам замминистра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, основанием для принятия данного решения является ухудшение эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщает сайт правительства.

"В Житомирской области зафиксирован уже в течение трех дней рост индикаторов, установленных постановлением Кабинета министров. В частности, уровень госпитализации превышает показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент обнаружения инфицирования превышает целевой показатель в 20%. Поэтому у нас есть все основания в данной области установить красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул Ляшко и добавил, что за последнюю неделю количество госпитализированных в ковидних больницах региона выросло на 61%.

В свою очередь председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко поддержал решение комиссии. При этом он заверил: "Ситуация в области контролируемая, у нас достаточно коек, достаточно кислорода".

По состоянию на 1 марта в Украине 3 красные и 9 оранжевых зон, остальные - желтые.

 
 

Предыстория: С 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности установлен на территории Черновицкой области.

Первой в "красную" зону отправили Ивано-Франковскую область. Однако дополнительно к обычным ограничениям "красной" зоны регион еще и закрыли для транспорта.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЖитомирская областьэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: