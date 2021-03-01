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Еще одна область "покраснеет" из-за коронавируса

Понедельник, 1 марта 2021, 12:57

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Усиленный режим начинает действовать с полуночи 3 марта и предусматривает, что на территории региона будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Это уже третья "красная" область в Украине.

В красных зонах действуют такие запреты:

 

В других зонах действуют такие ограничения:

 
 
 

Предыстория: С 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности установлен на территории Черновицкой области.

Первой в "красную" зону отправили Ивано-Франковскую область. Однако дополнительно к обычным ограничениям "красной" зоны регион еще и закрыли для транспорта.

Украинская правда
Темы: коронавирусЖитомирская областьэпидемияCovid-2019


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