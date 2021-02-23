Франковщину закрывают для транспорта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести Ивано-Франковскую область к "красной" зоне эпидемической опасности с усиленными ограничениями с 26 февраля.

Источник: сайт правительства

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространение болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации".

Детали: По словам заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко, в области с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось в 6 раз, а за последнюю неделю прирост составляет 30%.

"Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный Кабинетом Министров показатель (60 человек на 100 000 населения). Ивано-Франковская область остается единственной областью в Украине, где заполняемость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом дополнительно развернутых коек", - отметил Ляшко.

Он добавил, что несмотря на один из самых высоких показателей обеспеченности коек по стране, в Ивано-Франковской области реанимационные кровати заняты на 82%, а почти в половине больниц - на 100%.

Дополнительно к ограничениям, которые вводятся в "красной" зоне, будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Перечень запретов для "красной" зоны:

Шмыгаль дал поручение председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить привлечение медицинских работников для проведения температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригады экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, также комиссия поручила председателям Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций, где также высокий уровень заболеваемости:

проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных территориальных общинах и провести, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия;

рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости, и обеспечения их кислородными точками.

Напомним: С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину.

Минздрав уже опубликовал список цветных зон по стране. В перечень "красных" областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Буковина и Прикарпатье. Еще 7 областей оказались в "оранжевой" зоне. Это, в частности, Винницкая, Донецкая, Житомирская области, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные регионы - в "желтой" зоне.