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НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа"

Понедельник, 1 марта 2021, 14:43

Национальное агентство по предотвращению  коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с обнаруженными нарушениями.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "В связи с обнаруженными нарушениями приказом Главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

Детали: Отмечается, что НАПК обнаружило признаки уголовных преступлений в отчетах "Слуги народа" - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме СН, нарушения обнаружили в отчетах "Конгресса украинских националистов" и "Блока Вилкула "Украинская перспектива".

Предыстория: В конце февраля стало известно, что каждый месяц в интересах партии "Слуга народа" на счет американских лоббистов Finsbury Glover Hering перечисляется 50 тысяч долларов. За это компания должна предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку", в частности "Слуге народа" - с целью "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС".

В руководстве партии и фракции утверждают, что непосредственно "Слуга народа" не нанимала лоббистов. Контракт с лоббистами в феврале 2021 года подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов от "Слуги народа".

В то же время, в "Слуге народа" не смогли объяснить, кто ежемесячно платит 50 тысяч долларов.

Украинская правда
Темы: НАПКСлуга народа


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