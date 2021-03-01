Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа"

Понедельник, 1 марта 2021, 13:43
НАПК остановило госфинансирование Слуги народа

Национальное агентство по предотвращению  коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с обнаруженными нарушениями.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "В связи с обнаруженными нарушениями приказом Главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

Детали: Отмечается, что НАПК обнаружило признаки уголовных преступлений в отчетах "Слуги народа" - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме СН, нарушения обнаружили в отчетах "Конгресса украинских националистов" и "Блока Вилкула "Украинская перспектива".

Кроме того, НАПК нашло нарушение порядка представления финансового отчета у 11 партий:

  1. "Слуга народа";
  2. "Конгресс украинских националистов";
  3. "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
  4. "ВО" Свобода ";
  5. "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (в отчете этой партии также обнаружили нарушение порядка предоставления или получения взноса);
  6. "Важен каждый";
  7. "ВАРТА";
  8. "Социал-патриотическая ассамблея славян";
  9. "Новая демократия";
  10. "Гражданская сила";
  11. "Команда Андрея Балоги".

В суд направили административные протоколы в отношении руководителей этих партий.

Предыстория: В конце февраля стало известно, что каждый месяц в интересах партии "Слуга народа" на счет американских лоббистов Finsbury Glover Hering перечисляется 50 тысяч долларов. За это компания должна предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку", в частности "Слуге народа" - с целью "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС".

В руководстве партии и фракции утверждают, что непосредственно "Слуга народа" не нанимала лоббистов. Контракт с лоббистами в феврале 2021 года подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов от "Слуги народа".

В то же время, в "Слуге народа" не смогли объяснить, кто ежемесячно платит 50 тысяч долларов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: