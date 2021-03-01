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В России заговорили о создании своего ЕСПЧ

Понедельник, 1 марта 2021, 15:31

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России следует быть готовой к выходу из Совета Европы и что она в таком случае может создать свой аналог Европейского суда по правам человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

"Первое - мы должны пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - покинуть ее в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны", - сказал Толстой в понедельник во время заседания в Совете Федерации, посвященного 25-летию членства России в Совете Европы.

По его словам, в случае выхода из Совета Европы Россия может создать "свой ЕСПЧ".

"Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если их у нас нет, мы можем создать внутри нашей правовой системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит ожидания наших граждан в части защиты их прав... Мы должны думать о то, каким образом мы будем формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", - сказал Толстой.

Ранее он заявлял о возможности запуска Советом Европы в отношении России трехстороннего механизма, позволяющего вывести страну из организации в связи с отказом российских властей выполнять решения ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

В России заявили, что решение ЕСПЧ является попыткой вмешательства во внутренние российские судебные и выполнить его невозможно.

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Темы: РосcияЕСсуд
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