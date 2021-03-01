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Две трети россиян не готовы прививаться "Спутником" – опрос

Понедельник, 1 марта 2021, 16:54
Две трети россиян не готовы прививаться Спутником – опрос

62% опрошенных россиян заявили, что не готовы сделать прививку отечественной вакциной "Спутник V".

Источник: результаты опроса "Левада-Центра"

Детали: Согласно данным исследования, с декабря число тех, кто не готов прививаться "Спутником", увеличилось с 58% до 62%. Кроме того, в декабре 38% опрошенных были готовы привиться, теперь таких только 30%.

 

При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных 18-24 лет 19% готовы поставить прививку, 75% – не готовы, в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы. В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.

 

В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%.

 

Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Это же исследование показало, что 64% россиян считают COVID-19 искусственно созданным как новая форма биологического оружия.

Украинская правда

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Темы: Росcиявакцинацияопрос
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