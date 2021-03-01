Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Две трети россиян не готовы прививаться "Спутником" – опрос

Понедельник, 1 марта 2021, 17:54

62% опрошенных россиян заявили, что не готовы сделать прививку отечественной вакциной "Спутник V".

Источник: результаты опроса "Левада-Центра"

Детали: Согласно данным исследования, с декабря число тех, кто не готов прививаться "Спутником", увеличилось с 58% до 62%. Кроме того, в декабре 38% опрошенных были готовы привиться, теперь таких только 30%.

 

При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных 18-24 лет 19% готовы поставить прививку, 75% – не готовы, в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы. В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.

 

В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%.

 

Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Это же исследование показало, что 64% россиян считают COVID-19 искусственно созданным как новая форма биологического оружия.

Украинская правда
Темы: Росcиявакцинацияопрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

ВИДЕОУ отозванных чиновников МИД нашли 16 килограммов золота и 140 тысяч долларов

Дубинский попал в аварию на Львовщине - возбуждено дело

видеоВ Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована

инфографика, обновленоЕще одна область "покраснеет" из-за коронавируса

Все новости...
Росcия
В России заговорили о создании своего ЕСПЧ
Кремль отреагировал на слова Байдена об украинском Крыме и аннексии
Две трети россиян уверены, что коронавирус изобрели в лаборатории - опрос
Последние новости
18:34
У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"
18:21
фотоВ столичном метро завершили установку дефибрилляторов: они на 19 станциях
18:00
В Австрии быстрые тесты на коронавирус будут предоставлять в аптеках бесплатно
17:54
ИнфографикаДве трети россиян не готовы прививаться "Спутником" – опрос
17:53
Гривня укрепилась на закрытии межбанка
17:41
В Беларуси штрафы за участие в несанкционированных протестах подняли до 900 евро
17:40
Гуманитарная колонна, которую 3 дня не пропускали боевики, проехала через КПВВ "Счастье"
17:35
В феврале бюджет снова несколько перевыполнили благодаря налогам
17:32
"Слуга народа" отреагировала на остановку госфинансирования
17:18
Суд отменил запрет экс-владельцу "Дельта Банка" на выезд из Украины
Все новости...