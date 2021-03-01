Две трети россиян уверены, что коронавирус изобрели в лаборатории - опрос

64% россиян считают, что COVID-19 был искусственно создан как новая форма биологического оружия.

Источник: опрос "Левада-центра"

Детали: Сообщается, что версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако наиболее популярна среди старшего поколения: 71% - для людей 40-54 лет, 65% для людей старше 55 лет.

Левада-центр

Отмечается, что только 23% людей считают, что вирус возник естественным путем. В это больше верит молодежь 18-24 лет - 34%.

При этом в версию об искусственном происхождении всего верят те, кто в основном получает новости от друзей и знакомых (73%). Зато, версия о естественном происхождении наиболее популярна среди читателей Telegram-каналов (34%).

Опрос проведен 18-24 февраля. Участие приняли 1 600 человек.

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