Две трети россиян уверены, что коронавирус изобрели в лаборатории - опрос
64% россиян считают, что COVID-19 был искусственно создан как новая форма биологического оружия.
Источник: опрос "Левада-центра"
Детали: Сообщается, что версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако наиболее популярна среди старшего поколения: 71% - для людей 40-54 лет, 65% для людей старше 55 лет.
Отмечается, что только 23% людей считают, что вирус возник естественным путем. В это больше верит молодежь 18-24 лет - 34%.
При этом в версию об искусственном происхождении всего верят те, кто в основном получает новости от друзей и знакомых (73%). Зато, версия о естественном происхождении наиболее популярна среди читателей Telegram-каналов (34%).
Опрос проведен 18-24 февраля. Участие приняли 1 600 человек.
Предыстория:
- Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не отрицает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.
- Бывший президент США Дональд Трамп также предполагал, что коронавирус распространился из лаборатории Уханя.
- Впоследствии выяснилось, что власти США не нашли подтверждения, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане.
- 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии. В итоге эксперты миссии исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя. Они пришли к выводу, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса, однако эксперты считают, что болезнь возникла у летучих мышей и могла передаваться людям через другого млекопитающего.