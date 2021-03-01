На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных

В зоне проведения операции Объединенных сил 1 марта автомобиль подорвался на неизвестной взрывчатке: ранен 1 военный, еще 8 получили боевые травмы.

Источник: вечерняя сводка о ситуации в районе ООС

Дословно: "В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".

Детали: С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанковых гранатометов.

Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь на обстрелы противника.