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Стало известно имя бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

Понедельник, 1 марта 2021, 13:00

В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела из снайперского оружия погиб младший сержант "36 отдельной бригады морской пехоты им. Белинского" Сергей Моисеенко.

Источник: Facebook-страница 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович".

Детали: В бригаде морской пехоты выразили соболезнования родным и близким бойца.

Что было раньше: 28 февраля недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин.

Напомним:

  • Штаб ООС в последний день февраля заявил, что на прошлой неделе на Донбассе стало больше вражеских обстрелов, они изменились от провокационных к прицельным, а в ОРДЛО увеличилось количество попыток дискредитации сил ООС.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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