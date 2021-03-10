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COVID в Украине: новых больных 6,4 тысячи, умерли 219 человек

Среда, 10 марта 2021, 08:20

За сутки 9 марта в Украине обнаружили 6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 904 человека, умерли 219 человек, выздоровели 5 687 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За почти год пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 416 438 человек, из них 1 204 916 человек выздоровели, 27 423 человека умерли.

Среди тех, у кого диагноз подтвердился 9 марта, 309 детей и 263 медработника.

Больше всего случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

 

Тестирований во вторник, после трех выходных, сделали 64 126: методом ПЦР – 33904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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