Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Темпы вакцинации против COVID в Украине ускорились: 4 362 за сутки

Среда, 10 марта 2021, 08:00
Темпы вакцинации против COVID в Украине ускорились: 4 362 за сутки

За сутки 9 марта в Украине против COVID-19.привиты 4 362 человека, с начала кампании, с 24 февраля, привиты 23 480 граждан, все они получили пока одну дозу вакцины из двух необходимых.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что суточное количество прививок достигло 3 тысяч, но в планах было 10 тысяч уколов в сутки.

За сутки 9 марта наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшее – в Сумской области (430 прививок).

 

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

🔺Винницкая область – 330 прививок;

🔺Волынская область – 160 прививок;

🔺Днепропетровская область – 260 прививок;

🔺Донецкая область – 660 прививок;

🔺Житомирская область – 50 прививок;

🔺Закарпатская область – 90 прививок;

🔺Запорожская область – 60 прививок;

🔺Ивано-Франковская область – 72 прививки;

🔺Киевская область – 320 прививок;

🔺Кировоградская область – 140 прививок;

🔺Луганская область – 220 прививок;

🔺Львовская область – 140 прививок;

🔺г. Киев – 100 прививок;

🔺Николаевская область – 70 прививок;

🔺Одесская область – 180 прививок;

🔺Полтавская область – 230 прививок;

🔺Ровенская область – 110 прививок;

🔺Сумская область – 80 прививок;

🔺Тернопольская область – 180 прививок;

🔺Харьковская область – 130 прививок;

🔺Херсонская область – 150 прививок;

🔺Хмельницкая область – 110 прививок;

🔺Черновецкая область – 40 прививок;

🔺Черниговская область – 90 прививок.

🔺Черкасская область – 390 прививок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: