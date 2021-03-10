Темпы вакцинации против COVID в Украине ускорились: 4 362 за сутки
За сутки 9 марта в Украине против COVID-19.привиты 4 362 человека, с начала кампании, с 24 февраля, привиты 23 480 граждан, все они получили пока одну дозу вакцины из двух необходимых.
Источник: Telegram Коронавірус_інфо
Детали: Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что суточное количество прививок достигло 3 тысяч, но в планах было 10 тысяч уколов в сутки.
За сутки 9 марта наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок).
За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшее – в Сумской области (430 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
🔺Винницкая область – 330 прививок;
🔺Волынская область – 160 прививок;
🔺Днепропетровская область – 260 прививок;
🔺Донецкая область – 660 прививок;
🔺Житомирская область – 50 прививок;
🔺Закарпатская область – 90 прививок;
🔺Запорожская область – 60 прививок;
🔺Ивано-Франковская область – 72 прививки;
🔺Киевская область – 320 прививок;
🔺Кировоградская область – 140 прививок;
🔺Луганская область – 220 прививок;
🔺Львовская область – 140 прививок;
🔺г. Киев – 100 прививок;
🔺Николаевская область – 70 прививок;
🔺Одесская область – 180 прививок;
🔺Полтавская область – 230 прививок;
🔺Ровенская область – 110 прививок;
🔺Сумская область – 80 прививок;
🔺Тернопольская область – 180 прививок;
🔺Харьковская область – 130 прививок;
🔺Херсонская область – 150 прививок;
🔺Хмельницкая область – 110 прививок;
🔺Черновецкая область – 40 прививок;
🔺Черниговская область – 90 прививок.
🔺Черкасская область – 390 прививок.