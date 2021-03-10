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Темпы вакцинации против COVID в Украине ускорились: 4 362 за сутки

Среда, 10 марта 2021, 09:00

За сутки 9 марта в Украине против COVID-19.привиты 4 362 человека, с начала кампании, с 24 февраля, привиты 23 480 граждан, все они получили пока одну дозу вакцины из двух необходимых.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что суточное количество прививок достигло 3 тысяч, но в планах было 10 тысяч уколов в сутки.

За сутки 9 марта наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшее – в Сумской области (430 прививок).

 

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

🔺Винницкая область – 330 прививок;

🔺Волынская область – 160 прививок;

🔺Днепропетровская область – 260 прививок;

🔺Донецкая область – 660 прививок;

🔺Житомирская область – 50 прививок;

🔺Закарпатская область – 90 прививок;

🔺Запорожская область – 60 прививок;

🔺Ивано-Франковская область – 72 прививки;

🔺Киевская область – 320 прививок;

🔺Кировоградская область – 140 прививок;

🔺Луганская область – 220 прививок;

🔺Львовская область – 140 прививок;

🔺г. Киев – 100 прививок;

🔺Николаевская область – 70 прививок;

🔺Одесская область – 180 прививок;

🔺Полтавская область – 230 прививок;

🔺Ровенская область – 110 прививок;

🔺Сумская область – 80 прививок;

🔺Тернопольская область – 180 прививок;

🔺Харьковская область – 130 прививок;

🔺Херсонская область – 150 прививок;

🔺Хмельницкая область – 110 прививок;

🔺Черновецкая область – 40 прививок;

🔺Черниговская область – 90 прививок.

🔺Черкасская область – 390 прививок.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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