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Аэропорту "Днепропетровск" будут искать новое название

Среда, 10 марта 2021, 16:13

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию рассмотреть варианты переименования аэропорта "Днепропетровск".

Источник: Укринформ, который приводит слова Шмыгаля с заседания правительства в среду

Детали: Шмыгаль при рассмотрении проекта протокольного поручения по строительству нового аэродрома в аэропорту Днепропетровск сказал министру Криклию, чтобы тот предложил соответствующее переименование.

Ранее Криклий сообщил, что сейчас Международный аэропорт называется "Днепропетровск" и по этому поводу звучало уже много вопросов. Он отметил, что рассматривался вариант публичного голосования по избранию нового названия.

Предыстория:

  • В мае 2016 Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала город Днепропетровск на город Днепр. При этом область осталась Днепропетровской, поскольку это прописано в Конституции Украины.
  • 16 февраля 2021 министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о заключении договора с генподрядчиком на строительство нового аэродрома "Днепропетровск".

Темы: Днеправиа


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