Аэропорту "Днепропетровск" будут искать новое название
Среда, 10 марта 2021, 16:13
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию рассмотреть варианты переименования аэропорта "Днепропетровск".
Источник: Укринформ, который приводит слова Шмыгаля с заседания правительства в среду
Детали: Шмыгаль при рассмотрении проекта протокольного поручения по строительству нового аэродрома в аэропорту Днепропетровск сказал министру Криклию, чтобы тот предложил соответствующее переименование.
Ранее Криклий сообщил, что сейчас Международный аэропорт называется "Днепропетровск" и по этому поводу звучало уже много вопросов. Он отметил, что рассматривался вариант публичного голосования по избранию нового названия.
Предыстория:
- В мае 2016 Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала город Днепропетровск на город Днепр. При этом область осталась Днепропетровской, поскольку это прописано в Конституции Украины.
- 16 февраля 2021 министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о заключении договора с генподрядчиком на строительство нового аэродрома "Днепропетровск".