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Собаки Байдена вернутся в Белый дом после инцидента с укусом

Среда, 10 марта 2021, 16:55

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена вскоре вернутся в Белый дом после инцидента с укусом в понедельник.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

На брифинге во вторник Псаки рассказала, что собак не высылали из Белого дома в Делавэр из-за инцидента с укусом сотрудника службы безопасности Белого дома. Поездка собак была запланирована заранее - за ними должны присмотреть друзья Байденов, пока первая леди Джил Байден отправилась с многодневным визитом к военным.

"Чемп и Мейджор, собаки президента и собаки первой леди, - члены семьи, они все еще привыкают к своему новому окружению и новым людям", - сказала Псаки.

Она подтвердила, что в понедельник Мейджор, младший из двух собак, "был удивлен" незнакомым человеком и отреагировал таким образом, что человек получил легкую травму. Вместе с тем Псаки не подтвердила, что это был сотрудник службы безопасности.

"Ранее планировалось, что за собаками будут ухаживать друзья семьи в Делавэре во время поездки доктора Байден на военные базы на этой неделе. На этой неделе у нее трехдневная поездка. И собаки вскоре вернутся в Белый дом", - сказала Псаки.

Старшей из немецких овчарок Байденов по кличке Чемп примерно 13 лет. Обе собаки переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

Темы: СШАБайден


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