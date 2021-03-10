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Украина будет предлагать США новые форматы взаимодействия - Маркарова

Среда, 10 марта 2021, 18:35

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что Украина будет предлагать США новые форматы взаимодействия.

Об этом она сказала во время Киевского форума по безопасности, организованного фондом "Открой Украину", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Маркарова отметила, что Украина планирует "наполнить новым содержанием" те форматы сотрудничества с США, которые уже созданы, начиная от комиссии стратегического партнерства и заканчивая стратегическими диалогами по разным направлениям.

Маркарова убеждена, что нынешние форматы взаимодействия нужно расширять и наполнять реальным содержанием.

"Но мы также будем инициировать новые форматы, в том числе в тех новых вопросах, а это касается и противодействия пропаганде и кибератакам, в которых на самом деле уже Украине есть что дать миру, и дать нашему стратегическому партнеру", - подчеркнула она.

"Эти форматы нашего общего сотрудничества, в которых мы можем быть лидерами вместе и приобщиться к мировой безопасности, мы также будем обязательно инициировать", - сказала Маркарова.

Накануне начала своей работы в Вашингтоне Маркарова также рассказала, чего будет добиваться от США на своей должности.

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