Девочка, которую не поздравили в детсаду на 8 марта, получила куклу от Зеленского

Пятилетняя Маргарита Лесько, не получила подарок в саду на 8 марта, так как ее папа отказался сдавать деньги, взамен получила подарок от президента Владимира Зеленского.

Источник: Сообщение в Facebook председателя Черновицкой ОГА Сергея Осадчука

Прямая речь Осадчука: "Когда через черствость взрослых пятилетней Маргарите в саду не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей.

А сегодня Маргарита получила презент от Президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах".

Детали: Осадчук опубликовал фото, где девочке в кабинете главы ОДА вручили в подарок куклу.

Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ’я жінок подарунка, це... Опубліковано Сергій Осачук Середа, 10 березня 2021 р.

Что этому предшествовало: После 8 марта в Черновцах Игорь Леско обвинил детский сад в буллинге и унижении своей дочери.

По словам отца, поздравили всех девочек, а его ребенка специально унизили, потому что он отказался сдавать деньги на 8 марта. По его словам, такая ситуация случилась не впервые, а члены родительского комитета уже обещали устроить ему санкции. В детском саду рассказали, что сбор средств - инициатива исключительно родительского комитета.

В управлении образования Черновицкого городского совета раскритиковали практику подарков в учреждениях образования.