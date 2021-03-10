Польша высылает дипломата посольства Беларуси

Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия МИД Беларуси.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает "Европейская правда".

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена ​​в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши", - сообщил дипломат в Twitter.

W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego Konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie. Stosowna informacja została przekazana notą dyplomatyczną podczas spotkania w MSZ RP. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 10, 2021

Как сообщала "ЕвроПравда", Беларусь выслала польского дипломата из консульства в Бресте за то, что 28 февраля он принял участие в церемонии чествования польских бойцов сопротивления времен Второй мировой войны.

Официальный Минск считает, что эти поляки виновны в "военных преступлениях" и "геноциде" против белорусского народа.