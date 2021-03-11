Вследствие вражеского обстрела погиб военный

В ночь на 11 марта оккупанты нарушили режим прекращения огня около Старогнатовки - в результате погиб военный из состава Объединенных сил.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Детали: Уточняется, что вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников у Старогнатовки из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Ему оказали медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним: 10 марта на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны врага - в пригороде поселков Южный и Троицкое, и неподалеку Авдеевки и Водяного.