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Чиновника НАНУ разоблачили на взятке

Четверг, 11 марта 2021, 03:33

В Киеве чиновник Национальной академии наук требовал взятку от предпринимателя - за это обещал сдать в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАНУ.

Источник: СБУ

Детали: Речь идет о докторе технических наук, заместителе директора одного из институтов НАНУ.

Правоохранители задержали его в рабочем кабинете при получении части взятки.

Размер взятки в СБУ не указывают, однако отмечают, что потом коммерсант должен был ежеквартально платить 50 тысяч гривен, пока действует договор незаконной аренды.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". По месту работы чиновника продолжаются обыски.

Также решается вопрос насчет уведомления о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения его от должности.

Напомним: В 2015 году СБУ задержала чиновника НАНУ, который за передачу в аренду помещения Кардиологического санатория "Ворзель" требовал 100 тысяч гривен взятки.

Украинская правда
Темы: СБУвзятка


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