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Блинкен: США хотят усилить поддержку Украины

Четверг, 11 марта 2021, 04:50
Блинкен: США хотят усилить поддержку Украины

США готовы усилить поддержку Украины в сферах безопасности, экономики и демократии.

Источник: "Укринформ", цитируя американского госсекретаря Энтони Блинкена в Конгрессе США

Прямая речь: "Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины.

И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - то ли в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии".

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Напомним: 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, поскольку как руководитель Днепропетровской области он был причастен к коррупционным действиям, подрывающим верховенство права и веру общественности в демократические институты.

Сообщалось, что санкции подтверждают стремление США поддерживать ключевые для Украины политические, экономические и правовые реформы.

Темы: США
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