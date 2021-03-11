В Польше задержали женщину, осужденную в связи со смертью украинского рабочего

В среду полицейские из города Познань задержали женщину, осужденную за смерть украинского рабочего, заброшенного в лесу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Представитель Велькопольской полиции Анджей Боровяк заявил в среду, что после того, как Гражина Ф. не явилась для отбывания наказания, на нее был выдан ордер на арест. В среду утром женщину задержали в квартире другого человека в Познани, и она должна попасть в тюрьму.

Украинец Василий Ч. работал в нелегальной столярной мастерской в Новом Томышле. Во время работы он потерял сознание. Его работодательницы Гражина Ф. запретила вызывать скорую помощь, опасаясь разоблачения своего нелегального предприятия. Один из сотрудников пытался реанимировать украинца, но безуспешно.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, работодательницы приказала прекратить работу, закрыла столярку, а потом поехала взять в прокат автомобиль. С помощью другого человека она загрузила тело, поехала за 125 километров от города и оставила тело в лесу. Там его позже нашел лесник. Вскрытие показало, что мужчина умер от дыхательной и кровеносной недостаточности.

В мае прошлого года Окружной суд в Новом Томышль признал женщину виновной в том, что она не помогла работнику.

В январе 2021 Окружной суд в Познани вынес окончательное решение по этому делу. Гражина Ф. была приговорена к одному году и 10 месяцам лишения свободы, суд также продолжил ей запрет занимать должности, связанные с наймом работников, до 12 лет.