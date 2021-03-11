Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС продлит ограничения на экспорт вакцин до конца июня

Четверг, 11 марта 2021, 10:01
Фото mind.ua

Страны ЕС договорились о продолжении контроля экспорта вакцин против коронавируса до конца июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В соответствии с тем, что официально называется схемой разрешения на экспорт, введенной в январе, ЕС поручил таможенным органам блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 примерно в 100 стран мира, если только они не получат разрешения на экспорт от национальных правительств стран ЕС. Сначала эта схема действовала до конца марта.

Ограничения в основном касаются богатых стран, таких как Великобритания, США, Канада и Австралия, которые импортировали дозы из ЕС. Пока страны ЕС позволяли большинство поставок, включая весь экспорт вакцины BioNTech/Pfizer, Италия в начале этого месяца по разрешению Еврокомиссии заблокировала доставку около 250 000 доз AstraZeneca в Австралию.

ЕС сделал исключение для таких близких партнеров, как Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия, а также Западные Балканы, страны Северной Африки и другие средиземноморские страны, такие как Ливан и Израиль, а также бедные страны, охваченные инициативой COVAX.

Ожидается, что Брюссель доработает и объявит о решении продолжить схему в четверг.

В своем манифесте, опубликованном во вторник, президент Европейского совета Шарль Мишель выразил удивление, что ЕС обвинили в эгоистическом накоплении вакцин, настаивая на том, что США и Великобритания ввели намного более строгие запреты на экспорт.

Темы: ЕСкоронавирусвакцинацияэкспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Нова пошта" повышает тарифы на доставку и упаковку

Год пандемии: в Украине коронавирус перенесли 1,2 млн человек, умерли 27,7 тысяч 

COVID в мире: Украина обошла Великобританию по количеству новых заражений

Вследствие вражеского обстрела погиб военный

Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов

фотоСъезд судей не смог избрать судью КСУ

Все новости...
ЕС
ЕС договорился с Pfizer о 4 миллионах дополнительных доз вакцины
ЕС положительно оценивает санкции США против Коломойского
ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против режима Лукашенко - СМИ
Последние новости
10:40
Минюст просит ОАСК запретить деятельность "партии Шария"
10:34
В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы, являющейся аналогом СБУ
10:28
фотоБеларусь получила первую партию российских ракет "Атака"
10:21
Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям 
10:01
ЕС продлит ограничения на экспорт вакцин до конца июня
09:59
"Нова пошта" повышает тарифы на доставку и упаковку
09:57
Медики, которые отказались от прививки против COVID-19, могут вакцинироваться потом
09:55
Страны Балтии просят ЕС создать механизм перераспределения вакцин
09:44
Twitter отреагировал на попытки России ограничить работу соцсети
09:29
В Польше задержали женщину, осужденную в связи со смертью украинского рабочего
Все новости...