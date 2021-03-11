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ЕС продлит ограничения на экспорт вакцин до конца июня

Четверг, 11 марта 2021, 09:01
ЕС продлит ограничения на экспорт вакцин до конца июня
Фото mind.ua

Страны ЕС договорились о продолжении контроля экспорта вакцин против коронавируса до конца июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В соответствии с тем, что официально называется схемой разрешения на экспорт, введенной в январе, ЕС поручил таможенным органам блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 примерно в 100 стран мира, если только они не получат разрешения на экспорт от национальных правительств стран ЕС. Сначала эта схема действовала до конца марта.

Ограничения в основном касаются богатых стран, таких как Великобритания, США, Канада и Австралия, которые импортировали дозы из ЕС. Пока страны ЕС позволяли большинство поставок, включая весь экспорт вакцины BioNTech/Pfizer, Италия в начале этого месяца по разрешению Еврокомиссии заблокировала доставку около 250 000 доз AstraZeneca в Австралию.

ЕС сделал исключение для таких близких партнеров, как Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия, а также Западные Балканы, страны Северной Африки и другие средиземноморские страны, такие как Ливан и Израиль, а также бедные страны, охваченные инициативой COVAX.

Ожидается, что Брюссель доработает и объявит о решении продолжить схему в четверг.

В своем манифесте, опубликованном во вторник, президент Европейского совета Шарль Мишель выразил удивление, что ЕС обвинили в эгоистическом накоплении вакцин, настаивая на том, что США и Великобритания ввели намного более строгие запреты на экспорт.

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Темы: ЕСкоронавирусвакцинацияэкспорт
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