В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы, являющейся аналогом СБУ
В Словакии задержали руководителя информационной службы (СИС) Владимира Пчолинського, которого подозревают в коррупции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Пчолинского в четверг утром задержали сотрудники Национального уголовного агентства (NAKA) по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара.
Пчолинский в свое время был членом этой партии, хотя ранее заявлял, что покинул движение в 2007 году и больше не имел к нему отношения.
В конце октября прошлого года полиция все же арестовала Коллара, и он все еще находится под стражей.
Словацкая информационная служба (СИС) является гражданским разведывательным и контрразведывательным органом, ее аналогом в Украине является Служба безопасности Украины.
Словацкие СМИ отмечают, что даже в прошлом Пчолинский часто имел информацию, к которой обычные люди просто не имеют доступа.
Напомним, словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.
Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, в прошлом году она оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции.
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