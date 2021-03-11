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В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы, являющейся аналогом СБУ

Четверг, 11 марта 2021, 09:34
В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы, являющейся аналогом СБУ

В Словакии задержали руководителя информационной службы (СИС) Владимира Пчолинського, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Пчолинского в четверг утром задержали сотрудники Национального уголовного агентства (NAKA) по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара.

Пчолинский в свое время был членом этой партии, хотя ранее заявлял, что покинул движение в 2007 году и больше не имел к нему отношения.

В конце октября прошлого года полиция все же арестовала Коллара, и он все еще находится под стражей.

Словацкая информационная служба (СИС) является гражданским разведывательным и контрразведывательным органом, ее аналогом в Украине является Служба безопасности Украины.

Словацкие СМИ отмечают, что даже в прошлом Пчолинский часто имел информацию, к которой обычные люди просто не имеют доступа.

Напомним, словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.

Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, в прошлом году она оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции.

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Темы: СБУСловакиякоррупция
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