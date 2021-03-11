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В МИД рассказали о состоянии украинцев с сухогруза, затонувшего у берегов Румынии

Четверг, 11 марта 2021, 13:47

ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу, остальные спасенные моряки с затонувшего судна Volgo Balt 179 - в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу. Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon, их состояние удовлетворительное", - сообщил он.

Поиски одного пропавшего продолжаются. 

Пресс-секретарь сообщил также, что в порт Констанца отправились украинские консулы для координации спасательной операции и оказания консульской помощи.

Дополнено: Олег Николенко опубликовал список имен спасенных украинцев.

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа - 12 мужчинами и женщиной, все они - граждане Украины. Двое моряков погибли, одного до сих пор ищут.

Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул такой же сухогруз Arvin класса "Волга-Балт" (река-море). Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

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Темы: МИДРумыния
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