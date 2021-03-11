Синоптики объявили штормовое предупреждение
Четверг, 11 марта 2021, 13:55
Укргидрометцентр предупреждает о сильном ветре почти по всей территории Украины 12 марта.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "Внимание! Штормовое предупреждение по Украине".
Детали: 12 марта ночью в западной части, утром и днем в Украине, кроме восточных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.
В Карпатах в пятницу ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый).
Украинская правда