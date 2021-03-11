Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Четверг, 11 марта 2021, 13:55
Синоптики объявили штормовое предупреждение
Фото sambir.lviv.ua

Укргидрометцентр предупреждает о сильном ветре почти по всей территории Украины 12 марта.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Внимание! Штормовое предупреждение по Украине".

Детали: 12 марта ночью в западной части, утром и днем в Украине, кроме восточных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. 

 

В Карпатах в пятницу ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: