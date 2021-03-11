Синоптики объявили штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупреждает о сильном ветре почти по всей территории Украины 12 марта.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Внимание! Штормовое предупреждение по Украине".

Детали: 12 марта ночью в западной части, утром и днем в Украине, кроме восточных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

В Карпатах в пятницу ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый).