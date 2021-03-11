Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Раде предлагают отметить на госуровне 60-летие первого полета человека в космос

Четверг, 11 марта 2021, 17:39

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддерживает празднование на государственном уровне 60-летия первого полета человека в космос.

Источник: Twitter Верховной Рады

Детали: Комитет рекомендует Верховной Раде принять соответствующее постановление (проект №5210).

Согласно документу, рекомендуется в апреле 2021 года торжественно отметить на государственном уровне 60-летие первого полета человека в космос.

Кабинет министров должен обеспечить проведение соответствующих мероприятий и включить в программу "Большая стройка" капитальный ремонт "Национального музея космонавтики им. С.П. Королева" Житомирского областного совета.

Дополнительно: По результатам заседания комитет также рекомендует парламенту принять в целом законопроекты: по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях (№3952) и о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№2673).

Украинская правда
Темы: Верховная Радапразднования


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень

фотоНа Донбассе обнаружили разведывательный беспилотник ФСБ России

Секретарь СНБО: "Мотор Сич" будет возвращено в собственность государства в ближайшее время

СБУ проверит, не было ли госизменой голосования 236 нардепов за "Харьковские соглашения"

СБУ проводит масштабные обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Авторы фильма о "вагнеровцах" просят не манипулировать, на Банковой обдумывают реакцию

Все новости...
Верховная Рада
Разумков говорит, что в Раде нет голосов на отставку Шмыгаля и Степанова
Зеленский собрал совещание по законопроектам с его программы
Перед выборами на округе в Покровске уже начали раздавать пакеты с крупой - ОПОРА
Последние новости
18:57
Регулятор ЕС не видит причин останавливать использования вакцины AstraZeneca
18:44
Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень
18:36
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ
18:35
Pfizer готова производить вакцину в Индии – Reuters
18:27
Гривня несколько окрепла к евро на закрытии межбанка
18:17
Украина начала экологическую акцию, во время которой высадят 1 млн деревьев по всему миру
18:12
СНБО продлил на 3 года санкции против 2 российских банков
18:10
Госгеонедр отчитается, кому и как выдавались лицензии на украинском недра - СНБО
17:49
Яценко с "ПриватБанка" после задержания переписал состояние на родственников
17:42
фотоНа Донбассе обнаружили разведывательный беспилотник ФСБ России
Все новости...