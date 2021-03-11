Раде предлагают отметить на госуровне 60-летие первого полета человека в космос

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддерживает празднование на государственном уровне 60-летия первого полета человека в космос.

Источник: Twitter Верховной Рады

Детали: Комитет рекомендует Верховной Раде принять соответствующее постановление (проект №5210).

Согласно документу, рекомендуется в апреле 2021 года торжественно отметить на государственном уровне 60-летие первого полета человека в космос.

Кабинет министров должен обеспечить проведение соответствующих мероприятий и включить в программу "Большая стройка" капитальный ремонт "Национального музея космонавтики им. С.П. Королева" Житомирского областного совета.

Дополнительно: По результатам заседания комитет также рекомендует парламенту принять в целом законопроекты: по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях (№3952) и о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№2673).