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Беларусь отомстила Польше - выгнала еще одного дипломата

Четверг, 11 марта 2021, 19:09

Беларусь, недовольная высылкой из Польши белорусского дипломата в ответ на аналогичный шаг Минска, решила выслать еще одного польского дипломата.

Об этом сообщил МИД Беларуси 11 марта, пишет "Европейская правда".

"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомерное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Тимофеюка, а также из-за игнорирования соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - заявили в белорусском министерстве.

Польской стороне вручили ноту с предложением этим лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

9 марта Беларусь выслала польского дипломата из консульства в Бресте за то, что 28 февраля  он принял участие в церемонии польских бойцов сопротивления времен Второй мировой войны. Официальный Минск считает, что эти поляки виновны в "военных преступлениях" и "геноциде" против белорусского народа.

Польша в ответ признала дипломата посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. 

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