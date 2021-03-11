Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИК"

В ответ на политики отдельных стран ЕС в сфере ЛГБТИК, в частности Польши и Венгрии, депутаты Европарламента в четверг объявили ЕС "зоной свободы ЛГБТИК".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За соответствующую резолюцию, которая является скорее символической, проголосовали 492 депутата, 141 выступил против, 46 воздержались.

С марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, провозгласив себя свободными от "идеологии" ЛГБТИК.

Согласно этим постановлениям, местные органы власти должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИК-людям и должны отказывать в финансовой помощи организациям, которые выступают за недискриминацию и равенство.

Депутаты Европарламента также подчеркнули, что эти "зоны" являются частью более широкого контекста, в котором ЛГБТИК-сообщество в Польше подвергается усиленной дискриминации и нападениям.

В резолюции Европарламента также упоминается об ухудшение ситуации в Венгрии.

"ЛГБТИК-люди по всему ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования, а власть на всех уровнях в ЕС должна защищать и продвигать равенство и фундаментальные права всех, в том числе ЛГБТИК", - заявили депутаты Европарламента.

ЛГБТИК - акроним, который, кроме лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей, также включает интерсекс и людей, которые идентифицируют себя как квир.