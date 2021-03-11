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Сербия в мае начнет производство "Спутника V"

Четверг, 11 марта 2021, 20:47

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии начнется в белградском Институте вирусологии "Торлак" до 20 мая.

Об этом рассказал сербский министр по инновациям Ненад Попович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.

Президент Сербии Алекснадр Вучич ранее заявлял, что Сербия инвестирует столько, сколько необходимо, в запуск отечественного производства российской вакцины.

Попович сказал, что "Сербия станет первой страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину и сможет экспортировать ее по всей Европе".

"Что касается количества, то на первой фазе будет произведено четыре миллиона доз вакцины", - сказал Попович.

Он также заявил, что соглашение о передаче технологий с российскими партнерами будет подписано до конца марта. До 16 апреля в Сербию поступят небольшие объемы субстанции вакцины, после чего будет выпущена пробная партия, качество которой проверят в России. После этого начнется производство значительных объемов вакцины.

Попович отметил, что "первая фаза" производства российской вакцины в Сербии будет включать транспортировку вещества, наполнение флаконов в соответствии с высочайшими технологическими стандартами, упаковку и распространение вакцин в Сербии и регионе.

"Это исторический момент для Сербии. С помощью наших российских братьев мы восстанавливаем сербский суверенитет в производстве вакцин, в котором наша страна была одним из лидеров в Европе", - заявил сербский министр.

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