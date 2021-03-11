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Лига Европы: "Динамо" без шансов проигрывает "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала

Четверг, 11 марта 2021, 20:50
Лига Европы: Динамо без шансов проигрывает Вильярреала в первом матче 1/8 финала

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграло испанском "Вильярреала" со счетом 0: 2.

Поединок прошел в четверг, 11 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Уже на первых минутах два момента было у гостей. Самый реальный шанс был у Мануэля Тригероса, который метров с десяти пробил рядом со штангой. У динамовцев на седьмой минуте мог открывать счет Виктор Цыганков, но после его удара головой метров с четырех мяч пролетел над воротами.

На 30-й минуте "Вильярреал" выходит вперед.  После ошибки защиты киевлян Пау Торрес забивает ударом с нескольких метров - 0: 1.  На 45-й минуте Жерсон Родригеш забежал в штрафную испанцев, но не сумел попасть в створ. В первом тайме у киевлян не было ни одного удара в створ ворот, а у испанцев один.

Второй тайм не добавил качественной игры "Динамо" в атаке.  На 52-й минуте "желтые" забивают второй гол в ворота динамовцев. Удар головой Морено Георгий Бущан отбил, а на добивание первым был Рауль Альбиоль, который расстрелял ворота украинской команды. В минуту Бущан делает сейв после удара метров с шести Морено. Еще один раз Бущан спасает после удара Тригероса.

В "Динамо" вся опасность у ворот "Вильярреал" была от Цыганкова. Сначала Виктор ударом со штрафного пробил рядом со штангой. Еще в одном моменте Цыганков бил с игры, но опять не попал в ворота испанцев.

90 минут в "Динамо" ноль ударов в створ ворот, а в их соперника шесть.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

Николай Аврамчук для УП

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