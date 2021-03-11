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В ЕС согласовали новые санкции против россиян за нарушение прав человека - СМИ

Четверг, 11 марта 2021, 21:42

Послы стран Евросоюза в четверг согласовали введение новых санкций против нарушителей прав человека - они будут касаться граждан нескольких стран, в том числе России.

Об этом стало известно изданию EUobserver от собственных источников, сообщает "Европейская правда".

По данным источников, около дюжины чиновников из России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны попасть в черный список ЕС.

В их отношении применят запрет на выдачу виз, а их активы в ЕС заморозят. Решение должно быть одобрено министрами иностранных дел ЕС 22 марта.

В прошлом месяце в список санкций по новому механизму, с помощью которого ЕС наказывает нарушителей прав человека, уже были внесены четверо россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму.

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