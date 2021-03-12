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AstraZeneca сокращает поставки вакцин в ЕС

Пятница, 12 марта 2021, 08:11

AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз в первом квартале примерно до 30 миллионов доз - треть своих контрактных обязательств и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дефицит будет последующим ударом по планам ЕС по вакцинации, которым мешают многократные задержки поставок вакцин и медленное внедрение вакцинации в некоторых странах.

Документ, который был передан представителям ЕС 10 марта, свидетельствует о том, что компания сейчас планирует доставить 30,1 миллиона доз до конца марта и еще 20 миллионов в апреле.

25 февраля шеф AstraZeneca Паскаль Сориот сказал Европейскому парламенту, что компания попытается доставить 40 миллионов доз до конца марта.

Документ показывает, что 24 февраля англо-шведская компания уже оценила поставки в ЕС лишь 34 миллиона доз в период с января по март, значительно ниже запланированных контрактом 90 млн доз.

США, откуда AstraZeneca ожидала частично обеспечивать рынок ЕС, заявили, что в ближайшее время не будут экспортировать вакцину.

Компания заявила, что первоначальное сокращение поставок было вызвано проблемами производства в ЕС.

Документ AstraZeneca также показывает, что компания планирует доставить около 20 млн доз в ЕС в апреле и не включает прогнозов на май и июнь.

Согласно контракту, AstraZeneca обязалась обеспечить 27-членный блок 180 миллионами доз в апреле-июне, в общем с декабря компания должна поставить 300 000 000 доз.

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Темы: вакцинацияЕССШАкоронавирусCovid-2019
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