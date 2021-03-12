Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

AstraZeneca сокращает поставки вакцин в ЕС

Пятница, 12 марта 2021, 09:11

AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз в первом квартале примерно до 30 миллионов доз - треть своих контрактных обязательств и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дефицит будет последующим ударом по планам ЕС по вакцинации, которым мешают многократные задержки поставок вакцин и медленное внедрение вакцинации в некоторых странах.

Документ, который был передан представителям ЕС 10 марта, свидетельствует о том, что компания сейчас планирует доставить 30,1 миллиона доз до конца марта и еще 20 миллионов в апреле.

25 февраля шеф AstraZeneca Паскаль Сориот сказал Европейскому парламенту, что компания попытается доставить 40 миллионов доз до конца марта.

Документ показывает, что 24 февраля англо-шведская компания уже оценила поставки в ЕС лишь 34 миллиона доз в период с января по март, значительно ниже запланированных контрактом 90 млн доз.

США, откуда AstraZeneca ожидала частично обеспечивать рынок ЕС, заявили, что в ближайшее время не будут экспортировать вакцину.

Компания заявила, что первоначальное сокращение поставок было вызвано проблемами производства в ЕС.

Документ AstraZeneca также показывает, что компания планирует доставить около 20 млн доз в ЕС в апреле и не включает прогнозов на май и июнь.

Согласно контракту, AstraZeneca обязалась обеспечить 27-членный блок 180 миллионами доз в апреле-июне, в общем с декабря компания должна поставить 300 000 000 доз.

Темы: вакцинацияЕССШАкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти 13 тысяч больных COVID в сутки, в Житомирской области – больше всего

Чубаров: В стратегию возвращения Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса

США не будут поставлять ЕС вакцину AstraZeneca – Reuters

Самый большой флаг Украины опять приспускают

видеоСудьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"

Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС

Все новости...
вакцинация
Байден: К маю каждый взрослый в США будет иметь право на вакцину
США в ОБСЕ обвинили РФ в дискредитации западных вакцин
США не будут поставлять ЕС вакцину AstraZeneca – Reuters
Последние новости
10:15
На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду – МОЗ
09:46
видео Украинские моряки, спасенные с затонувшего корабля, прибыли в румынский порт Констанца
09:29
Рыночный индекс Dow Jones вырос на 0,6% и установил новый рекорд
09:19
Дело о взятке: отстраненный заместитель Кличко вернулся к работе
09:11
AstraZeneca сокращает поставки вакцин в ЕС
08:58
Польша вводит локдаун в еще двух воеводствах, в том числе в Варшаве
08:33
Почти 13 тысяч больных COVID в сутки, в Житомирской области – больше всего
08:20
фотоДом престарелых загорелся в Киеве, обошлось без жертв
08:11
Боевики создали "искусственную напряженность" у Золотого, где ведут какие-то работы
08:00
Главные новости четверга и ночи: решение СНБО, обыски в сети АЗС
Все новости...