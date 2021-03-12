На Южном мосту в Киеве ограничат движение

На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение с 12 до 15 марта в связи с ремонтными работами.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. В эти выходные на Южном мосту выполнят противоаварийные работы на части швов".

Детали: Коммунальщики будут работать в направлении Правого берега с 22:00 12 марта до 5:00 15 марта.

Во время ремонта движение частично ограничат (работы будут выполнят на первой полосе).