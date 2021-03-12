Кабмин расширил перечень запрещенных к перевозке через границу препаратов

Расширился список запрещенных к перемещению через границу лекарственных средств.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Кабинет министров внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 6 мая 2000 года № 770.

В результате этих изменений перечень медицинских препаратов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров значительно расширился.

А это значит, что перевозка через государственную границу этих категорий медпрепаратов, которые содержат наркотические и психотропные вещества, также будут регламентироваться и при обнаружении изыматься на государственной границе".

Детали: Документ, доступный на сайте Кабинета министров, содержит больше полсотни названий препаратов.

Пограничники просят граждан обратить внимание на такие изменения и детально ознакомиться со списком этих препаратов, чтобы не иметь лишних хлопот при пересечении границы.

Указывается, что за два месяца 2021 года в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники ГПСУ самостоятельно, либо вместе с взаимодействующими органами изъяли около 33 килограммов наркотических веществ, а также препаратов, обладающих наркотическим или психотропным действием.