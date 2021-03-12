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Авария сухогруза с украинцами: появилось видео спасательной операции

Пятница, 12 марта 2021, 12:49
Скриншот с видео

В сети появилось видео спасательной операции после аварии сухогруза Volgo Balt 179 у берегов Румынии, на борту которого находились украинские моряки.

Как сообщает "Европейская правда", видеоролик опубликовал румынский телеканал Dobrogea TV.

На записи видно, как одного из членов экипажа забирают из спасательной лодки на борт румынского спасательного судна GSP Falcon.

Спасательная операция продолжалась в шторм и при сильных порывах ветра. Удалось спасти 10 моряков, их доставили в румынский порт Констанца.

ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу, остальные спасенные моряки – в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа – 12 мужчинами и женщиной, все они – граждане Украины. Двое моряков погибли, одного до сих пор ищут.

Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в Румынию.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул такой же сухогруз Arvin класса "Волга-Балт" (река-море). Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

Темы: РумынияЧерное мореукраинцыморяки


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