Кличко призвал руковоство предприятий отпустить киевлян домой пораньше из-за непогоды

Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и организаций столицы сократить 12 марта рабочий день из-за непогоды.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "По прогнозам синоптиков, в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Мы уже видим сильный ветер, снижение температуры, гидрометцентр дает информацию, что возможен снегопад.

Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Пятница. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды".

Детали: Мэр также призвал киевлян, которым нет острой необходимости ехать в город, оставаться дома.