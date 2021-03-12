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У африканского побережья пираты напали на судно с 21 человеком на борту

Пятница, 12 марта 2021, 12:30
У африканского побережья пираты напали на судно с 21 человеком на борту

У побережья Бенина девять вооруженных людей напали на танкер Davide B, на котором, в частности находились украинцы.

Источник: Специализированное издание Splash 247, спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Детали: Как сначало сообщило СМИ, танкер принадлежит голландской компании De Poli Shipmanagement, а  экипаж насчитывает 21 человека - это граждане Украины, Румынии и Филиппин.

В результате инцидента, произошедшего в четверг, пираты похитили с корабля 15 членов экипажа, остальные 6 остались в безопасности на борту.

В компании De Poli заявили, что обеспокоены нападением на судно и моряков и пытаются установить контакт с пропавшим экипажем в целях скорейшего и безопасного освобождения.

Позже Николенко сообщил, что "по информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе".

"Украинская правда" в Threads

Темы: пиратыАфрикакорабли
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