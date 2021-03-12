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У африканского побережья пираты напали на судно с украинцами на борту

Пятница, 12 марта 2021, 13:30

У побережья Бенина девять вооруженных людей напали на танкер Davide B, на котором, в частности находились украинцы.

Источник: Специализированное издание Splash 247

Детали: Танкер принадлежит голландской компании De Poli Shipmanagement. Экипаж насчитывает 21 человека - это граждане Украины, Румынии и Филиппин.

В результате инцидента, произошедшего в четверг, пираты похитили с корабля 15 членов экипажа, остальные 6 остались в безопасности на борту.

В компании De Poli заявили, что обеспокоены нападением на судно и моряков и пытаются установить контакт с пропавшим экипажем в целях скорейшего и безопасного освобождения.

Темы: пиратыАфрикакорабли


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