У побережья Бенина девять вооруженных людей напали на танкер Davide B, на котором, в частности находились украинцы.

Источник: Специализированное издание Splash 247, спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Детали: Как сначало сообщило СМИ, танкер принадлежит голландской компании De Poli Shipmanagement, а экипаж насчитывает 21 человека - это граждане Украины, Румынии и Филиппин.

В результате инцидента, произошедшего в четверг, пираты похитили с корабля 15 членов экипажа, остальные 6 остались в безопасности на борту.

В компании De Poli заявили, что обеспокоены нападением на судно и моряков и пытаются установить контакт с пропавшим экипажем в целях скорейшего и безопасного освобождения.

Позже Николенко сообщил, что "по информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе".