Начало пожарного периода в Украине прогнозируют на конец марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решала, как противостоять массовым пожарам в экосистемах и на сельхозугодьях, ведь, по прогнозам, пожарный период в этом году начнется в конце марта.

Источник: Правительственный портал

Детали: Государственная комиссия утвердила меры по предотвращению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий в летний период 2021, среди которых в частности:

обеспечить создание и обновление в лесных массивах минерализованных полос, противопожарных разрывов, пожарных водоемов и дорог противопожарного назначения, проведение ремонта наблюдательных башен, очистка лесных массивов от завалов;

установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах, в частности с использованием систем дистанционного наблюдения, беспилотных летательных аппаратов.

В ходе заседания председатель ДСНС Николай Чечеткин сообщил, что, по информации Гидрометцентра, пожарный период в этом году начнется в конце марта, после схода снежного покрова.

В апреле, мае и сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в восточных и южных областях, а летом - на всей территории Украины.