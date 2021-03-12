ВОЗ настаивает на продолжении использования вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что вакцину AstraZeneca следует продолжать использовать.

Источник: агентство Reuters, которое цитирует представительницу организации Маргарет Харрис

Детали: Харрис на брифинге сказала, что это была "отличная вакцина", и причинной связи между прививкой и сообщениями о проблемах со здоровьем не установлено.

Она назвала примененную паузу "мерой предосторожности".

Прямая речь Харрис: "Очень важно понимать, что... мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca".

Предыстория: Раньше власти Дании, Норвегии, Исландии, Румынии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз в первом квартале примерно до 30 млн доз - треть своих контрактных обязательств и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.