Мир считает США, Китай и Россию лидерами по дестабилизации – опрос

По результатам опроса Международной ассоциации Гэллап, большинство людей во всем мире считают США, Китай и Россию дестабилизирующими.

Источник: Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Детали: Международная ассоциация Гэллап в конце 2020 года провела новое глобальное исследование восприятия сверхдержав и их политики.

Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и более 42 тысяч взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира.

По мнению большинства респондентов во всем мире, США и в дальнейшем оставаться сверхдержавой, но одновременно Соединенные Штаты воспринимаются как наиболее дестабилизирующая сила.

Так считает более половины респондентов во всем мире. Треть разделяет противоположное мнение. Остальные не определились.

В Украине оценка роли США лучше, чем средняя по миру: 39% украинцев считают ее стабилизирующей, 36% - нет.

Жители Ближнего Востока и России рассматривают США как преимущественно дестабилизационную силу.

Но такое мнение разделяет и значительное количество европейцев (особенно - в западноевропейских государствах-членах ЕС), а также жителей Западной Азии и Латинской Америки.

Политику Соединенных Штатов как способствующую стабилизации, считают преимущественно в Индии и (в несколько меньшей степени) в Восточной Азии.

Отношение к политике США осталось неизменным в течение последних нескольких лет - в 2018 и 2019 годах доли тех, кто видел в Соединенных Штатах как стабилизирующие (28% в 2018 и 31% в 2019 годах), так и дестабилизирующие факторы (56% в 2018 и 54 % в 2019 годах), практически не изменились по сравнению с результатами текущего опроса.

Большинство людей во всем мире считают, что политика России также скорее дестабилизирующая. Структура положительных и отрицательных ответов подобная тем, которые зафиксированы в отношении США.

Около половины ответов описывают Россию как государство, которое несет дестабилизирующие риски. В Украине отрицательный показатель один из самых высоких - 71%. Треть в мире разделяет противоположное мнение (в Украине только 12%).

Каждый пятый респондент не определился с ответом.

Одной из крупнейших стран, граждане которой преимущественно уверены в стабилизирующей роли России как сверхдержавы, является Индия. Граждане России также воспринимают свою страну как скорее стабилизирующую, однако, с меньшей уверенностью.

Отношение к политике России также остается неизменным в течение последних нескольких лет.

В общем, мировые представления о Китае идентичны с представлениями о США и России - около половины опрошенных оценивают страну как дестабилизирующий международный фактор (но в Украине таких только 29%), треть видит Китай скорее стабилизирующей силой.

Пятая часть опрошенных не может решить (в Украине таких 35%).

Политика Китая рассматривается скорее стабилизирующей в регионах Западной Азии и Африки. Наиболее уверены в противоположном жители ЕС, Ближнего Востока, а также Индии и Восточной Азии.

Несмотря на то, что по оценкам респондентов Европейский Союз через 10 лет уже не будет сверхдержавой, ЕС является единственной сверхдержавой, которую сейчас оценивают в мире как скорее стабилизирующую силу - наибольшая доля ответов во всем мире, поддерживает этот тезис.

Две пятых считают ЕС стабилизирующей силой, треть считает, что ЕС дестабилизирует мир, а четверть опрошенных затрудняется ответить.

В Украине положительная оценка роли ЕС выше - 50% (и лишь 25% выражают противоположное мнение).

В глобальном масштабе преимущественно европейцы рассматривают ЕС как стабилизирующую силу, но также так считают люди в Латинской Америке и Восточной Азии.

Впрочем, по мнению значительной части опрошенных на Ближнем Востоке и в России, влияние ЕС - скорее дестабилизационное.

Всего в глобальном масштабе доля тех, кто воспринимает Европейский Союз как стабилизирующий фактор, в течение года уменьшилась на 8%.