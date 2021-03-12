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В Одессе на двор предпринимателя с квадрокоптера сбросила гранату

Пятница, 12 марта 2021, 16:53
В Одессе на двор предпринимателя с квадрокоптера сбросила гранату

В Одессе неизвестный с помощью квадрокоптера бросил гранату во двор совладелицы сети кинотеатров.

Источник: полиция Одесской области, местное издание "Думская"

Детали: Сам инцидент произошел в четверг на улице Дачной, однако в пятницу издание "Думская", ссылаясь на источники, сообщила, что злоумышленник использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1.

Летательный аппарат был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе. В результате происшествия никто не пострадал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Темы: криминал
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