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Двое украинцев-заробитчан погибли в Чехии

Пятница, 12 марта 2021, 18:19

Двое мужчин из Львовщины погибли на заработках в Чехии из-за проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок - задохнулись газом.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на МИД, ZAXID.NET

Дословно МИД: "По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок.

Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными".

Детали: Издание ZAXID.NET сообщило, что трагедия произошла 9 марта, а погибшими оказались 30-летний и 31-летний мужчины из Турки, на Львовщине. Отмечалось, что вероятно они задохнулись газом, которым наполняют холодильники, где хранятся фрукты. Их тела нашли в холодильнике.

Председатель Турковского городского общества рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, без родителей остались маленькие дети.

Напомним: По предварительным данным НБУ, в январе-декабре 2020 года объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов - это на 200 млн долларов больше, чем в 2019-м (11,921 млрд долларов).

Темы: украинцыЧехия


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